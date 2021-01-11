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Попавший под лавину норильский подросток пришел в сознание

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Норильской больнице пришел в сознание 14-летний Макар, который попал под лавину на горнолыжной базе "Гора Отдельная". С ним работают психологи, рассказали в пресс-службе красноярского Минздрава.

"Мальчик в сознании, с ним работают психологи", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник в Минздраве сообщали, что в его состоянии наметились позитивные изменения и что врачи спасли его обмороженные конечности от ампутации.

У мальчика нашлись родственники в Белгороде, скоро они к нему вылетят, рассказала в инстаграме тетя мальчика Раиса Бердникова.

"Макар понимает, что произошло. В тот момент он не спал, готовился ко сну, услышал треск и вспышки, потом волна от лавины разнесла домик. Говорят, что его спасло, что рядом с ним было что-то теплое, то ли спальник, то ли одеяло, и была возможность дышать. Он провел в снегу почти три часа", - сообщила она.

По ее словам, прежде чем сообщить Макару о его родителях, врачи дали ему успокоительные препараты. С ее слов получается, что он пришел в сознание еще в воскресенье.

Лавина сошла на домики на горнолыжном курорте в ночь на 9 января. В одном из домиков погибли родители подростка и его полуторагодовалый братик. Макара нашли живым, он госпитализирован. 10 января в Минздраве его состояние назвали стабильно тяжелым.

Сход лавины в Норильске

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Норильск Красноярский край Гора Отдельная Минздрав Белгород Раиса Бердникова

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