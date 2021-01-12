Что произошло за день: вторник, 12 января

Российский поворот в расследовании взрыва в Бейруте, авиасообщение с Великобританией и витражи ВДНХ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Приостановка авиасообщения с Великобританией продлена до 1 февраля. РФ прекратила авиасообщение с этой страной еще 22 декабря из-за нового штамма коронавируса. Затем приостановку продлили до 12 января.

- Двух россиян объявили в розыск по делу о взрывах в порту Бейрута. Интерпол не называет имена разыскиваемых, но СМИ утверждают, что речь идет о бывшем капитане и о владельце грузового судна, на котором в 2013 году в порт привезли 2275 тонн нитрата аммония.

- В России за сутки выявлено еще 22,9 тыс. случаев заражения COVID-19. В Москве суточный прирост составил 5001. В столице за время пандемии вылечились почти 82% заразившихся коронавирусом.

- Глава МИД Украины выступил против российской вакцины от COVID-19. Дмитрий Кулеба заявил, что пропагандистские возможности "Спутника V" превышают его реальные возможности, а сам министр против этой вакцины, даже если она действует.

- Арестован водитель грузовика, врезавшегося в колонну военных автобусов. 36-летний житель Владимирской области заключен под стражу после ДТП, в котором погибли четыре человека.

- Трамп назвал нелепой попытку демократов объявить ему импичмент. Президент США убежден, что эти планы противников вызовут "очень сильный гнев". В Палату представителей внесли резолюцию об объявлении импичмента Трампу за его предполагаемую роль в разжигании беспорядков в Капитолии 6 января.

- В Латвии найдены утерянные витражи павильона ВДНХ. 17 полихромных витражей с павильона Латвийской ССР были демонтированы в 1960-е. Четыре из них сейчас украшают стены библиотеки рижской гимназии, еще пять витражей нашлись в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее.