Соратнику уральского экс-схиигумена Сергия дали 15 суток по новому делу

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Екатеринбурга во вторник назначил 15 суток административного ареста Всеволоду Могучеву, соратнику экс-схиигумена Сергия, по делу о возбуждении ненависти. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Могучева Михаил Толмачев.

По его словам, эти дни будут добавлены к сроку ареста по другому делу, административный арест закончится 27 января. Адвокат добавил, что защита обжалует данное решение.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Екатеринбурга во вторник приступил к рассмотрению материалов административного дела Могучева по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По данным Толмачева, поводом стал репост видеоролика под названием "Отец Сергий – кто готовит рабство в России", сделанный 8 июня 2020 года на публичной странице Могучева в соцсети "ВКонтакте". Он также отметил, что, по данным IP-адресов, доступ к странице имел не только его подзащитный.

31 декабря Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Могучеву 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ). 11 января защита обжаловала данное решение, но апелляционная инстанция 12 января оставила решение без изменения.

По данным адвоката, административный протокол был составлен на Могучева из-за того, что тот поздно вечером 28 декабря якобы отказался выходить из машины такси по требованию сотрудников полиции. Срок ареста по данной статье у Могучева истекает в 23:10 12 января.

29 декабря Басманный суд Москвы арестовал экс-схиигумена Сергия, которого задержали ранее ночью в Среднеуральском женском монастыре. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 110.1 УК РФ (склонение к самоубийству), по части 3 статьи 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 УК РФ (самоуправство).

Бывший схимонах Сергий сначала был лишен сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, а затем в сентябре был отлучен от Церкви. Он не раз заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь.