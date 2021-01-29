Капремонт рухнувшего впоследствии ж/д моста под Мурманском не учел особенности реки

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Проведенный в 2014 году капитальный ремонт железнодорожного моста, обрушившегося под Мурманском летом 2020 года, не учитывал особенности реки Кола. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

"Объем изыскательских работ не предусматривал расчет гидрологических и геологических особенностей реки Кола, специфики грунта в районе моста", - говорится в сообщении.

В адрес руководства мурманского территориального управления железной дороги следствие внесло представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших обрушению моста.

Железнодорожный мост между станциями Выходной и Кола через реку Кола обрушился 1 июня 2020 года. В результате отправка грузов в направлении мурманского транспортного узла, где, в частности, находятся "Мурманский морской торговый порт" и "Мурманский балкерный терминал" "Еврохима", стала невозможной. За 18 дней был построен обходной участок железнодорожного пути, а 28 сентября запущен в эксплуатацию новый мост на месте обрушившегося.

7 июня Главное управление МЧС России по Мурманской области опубликовало на сайте ведомства сообщение, в котором говорилось, что причиной обрушения моста под Мурманском стал паводок.

Впоследствии эта публикация на сайте ведомства была отредактирована, и в региональном главке заявили, что "опасным для участка реки является уровень 400 см, а в момент обрушения вода была на отметке 330 см. Это не позволяет делать выводы о том, что именно паводок послужил причиной происшествия".

9 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе онлайн-совещания по вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе сообщил, что видит причины обрушения железнодорожного моста под Мурманском в качестве его обслуживания.

"Недостаточный контроль за состоянием (объекта - ИФ) и несвоевременное проведение ремонтных работ привели к прекращению сообщения, поставили под угрозу функционирование Мурманского морского торгового порта", - сказал он.

28 сентября на церемонии ввода в эксплуатацию нового моста под Мурманском генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров назвал паводок причиной обрушения.

"Проводились исследования, расследования – после каждого события у нас проводится всесторонний анализ того, что явилось причиной – паводок явился причиной", - сказал Белозеров, отвечая на вопрос "Интерфакса" о причинах обрушения моста.