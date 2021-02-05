Лавров назвал санкции за Навального "внутренним делом ЕС"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Санкции, которые Евросоюз может ввести против России в связи с "делом Алексея Навального", это внутреннее дело ЕС, Россия к ограничениям уже привыкла, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Мы к этому относимся как ко внутреннему делу Евросоюза. Мы привыкли к тому, что Евросоюз, как я уже упоминал, все чаще и чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания, - сказал министр.

По его словам, Россия "свою жизнь выстраивает исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайне мере, на данном этапе".

"Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве. Надеюсь, что сегодняшние переговоры помогут выйти на более конструктивную траекторию. Мы к этому готовы", - заявил Лавров.

Комментируя призыв Навального к ЕС ввести санкции в отношении бизнесменов, считающихся близкими к Кремлю, глава МИД предложил журналистам провести "исследование, есть ли в мире какая-нибудь еще другая ситуация, когда политик или претендующий на роль политика человек, требует от иностранных государств принять санкции против его родной страны".

"Вот мне сейчас просто это в голову пришло, и если кто-то из журналистов этим займется, мне кажется, будет очень интересный обзор, которые всеми будет воспринят с вниманием", - заявил Лавров.

Боррель на этой пресс-конференции от имени ЕС призвал российские власти освободить Навального и провести "полное и прозрачное расследование" "попытки его отравления".

"Но, честно говоря, мы можем повторять это сколько угодно, но вопрос остается", - сказал Боррель.

"Что касается санкций: на данный момент ни одно государство-член Евросоюза не внесло своих предложений, но обсуждение будет продолжаться на совете министров иностранных дел, а также на заседании в марте, где, как было сказано, состоится общее обсуждение отношений между Евросоюзом и Россией, и мой визит в Москву является частью подготовки к этому обсуждению, поскольку очень важно определиться, что мы будем делать с этими отношениями", - добавил он.

Перед переговорами Лавров заявил, что в отношениях России и Евросоюза отсутствует нормальность.

ЕС и страны-участницы ранее осудили задержание Навального по прилете в Москву из Германии. Европарламент призвал руководство ЕС ввести и персональные санкции против российских граждан, ответственных за задержание политика, так и экономические, например, отказаться от газопровода "Северный поток-2". Боррель, комментируя это предложение, заявил, что "Северный поток-2" - частный проект, решения по его судьбе принимает Германия, а ЕС не может в это вмешиваться.