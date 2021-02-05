Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:22Заразились
на 05.02В России 3 934 606+16 688В мире 104 857 273+465 405

Лавров назвал санкции за Навального "внутренним делом ЕС"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Санкции, которые Евросоюз может ввести против России в связи с "делом Алексея Навального", это внутреннее дело ЕС, Россия к ограничениям уже привыкла, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

ИнтервьюЖозеп Боррель: ЕС и Россия должны отказаться от негативной риторики и начать честный диалогЖозеп Боррель: ЕС и Россия должны отказаться от негативной риторики и начать честный диалогЧитать подробнее

"Мы к этому относимся как ко внутреннему делу Евросоюза. Мы привыкли к тому, что Евросоюз, как я уже упоминал, все чаще и чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания, - сказал министр.

По его словам, Россия "свою жизнь выстраивает исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайне мере, на данном этапе".

"Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве. Надеюсь, что сегодняшние переговоры помогут выйти на более конструктивную траекторию. Мы к этому готовы", - заявил Лавров.

Комментируя призыв Навального к ЕС ввести санкции в отношении бизнесменов, считающихся близкими к Кремлю, глава МИД предложил журналистам провести "исследование, есть ли в мире какая-нибудь еще другая ситуация, когда политик или претендующий на роль политика человек, требует от иностранных государств принять санкции против его родной страны".

"Вот мне сейчас просто это в голову пришло, и если кто-то из журналистов этим займется, мне кажется, будет очень интересный обзор, которые всеми будет воспринят с вниманием", - заявил Лавров.

Боррель на этой пресс-конференции от имени ЕС призвал российские власти освободить Навального и провести "полное и прозрачное расследование" "попытки его отравления".

"Но, честно говоря, мы можем повторять это сколько угодно, но вопрос остается", - сказал Боррель.

"Что касается санкций: на данный момент ни одно государство-член Евросоюза не внесло своих предложений, но обсуждение будет продолжаться на совете министров иностранных дел, а также на заседании в марте, где, как было сказано, состоится общее обсуждение отношений между Евросоюзом и Россией, и мой визит в Москву является частью подготовки к этому обсуждению, поскольку очень важно определиться, что мы будем делать с этими отношениями", - добавил он.

Перед переговорами Лавров заявил, что в отношениях России и Евросоюза отсутствует нормальность.

ЕС и страны-участницы ранее осудили задержание Навального по прилете в Москву из Германии. Европарламент призвал руководство ЕС ввести и персональные санкции против российских граждан, ответственных за задержание политика, так и экономические, например, отказаться от газопровода "Северный поток-2". Боррель, комментируя это предложение, заявил, что "Северный поток-2" - частный проект, решения по его судьбе принимает Германия, а ЕС не может в это вмешиваться.

Возвращение Навального

11
Алексей Навальный в самолетеАлексей Навальный и его жена Юлия садятся в самолет в БерлинеАлексей и Юлия Навальные на бортуОбстановка у аэропорта "Внуково"Сотрудники полиции охраняют международный аэропорт "Внуково"Полиция во время задержания сторонника НавальногоПравоохранительные органы вытесняют людей от здания аэропорта "Внуково"Алексей и Юлия Навальные в автобусе в аэропорту "Шереметьево"Сотрудники полиции уносят задержанного в автозакОчередь из ожидающих у входа в аэропорт "Внуково"Задержание женщины во "Внуково"
Алексей Навальный в самолете
Жозеп Боррель Евросоюз Алексей Навальный МИД Сергей Лавров

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Ученые РФ готовят испытания препарата от COVID-19 на основе антител

Ветеран войны Артеменко потребовал от Навального публичных извинений

ННК поставит на Владивостокскую нефтебазу дополнительно 133 цистерны бензина

ННК поставит на Владивостокскую нефтебазу дополнительно 133 цистерны бензина

Боррель не запрашивал у суда разрешения на встречу с Навальным

Роскомнадзор и силовики согласились определить отличительные знаки СМИ для митингов

Кремль рассказал о разнице между парадом и протестом в условиях COVID

Кремль рассказал о разнице между парадом и протестом в условиях COVID

Всероссийскую перепись населения вновь перенесли из-за пандемии

Суд удовлетворил иск Росприроднадзора к "Норникелю" на 146 млрд руб.

Суд удовлетворил иск Росприроднадзора к "Норникелю" на 146 млрд руб.

S7 предложила выделить авиакомпаниям еще 12 млрд рублей COVID-субсидий

S7 предложила выделить авиакомпаниям еще 12 млрд рублей COVID-субсидий

В Крыму завели уголовное дело после стрельбы в поликлинике

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');