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Иностранным студентам разрешили приехать в Россию

Для допуска к учебе им придется сдать два ПЦР-теста

Иностранным студентам разрешили приехать в Россию
Фото: EPA/ТАСС

Уважаемые читатели! Новость аннулируется как вышедшая ошибочно из-за технического сбоя на сайте Роспотребнадзора. Приносим свои извинения.

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор разрешил иностранным студентам приехать учиться в Россию на определенных условиях, говорится в рекомендациях ведомства для вузов.

Иностранцев можно будет допустить к учебе, если у них будет медицинский документ на русском или английском языке с подтверждением отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, взятого не ранее чем за три дня до въезда в Россию.

Кроме того, по прибытии в Россию такие студенты должны будут в течение трех календарных дней снова сдать ПЦР-тест на коронавирус и оставаться на карантине до получения результата.

Очное обучение в российских вузах возобновилось 8 февраля, с 13 ноября 2020 года по 6 февраля студенты учились удаленно.

Ранее сообщалось, что из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, более 300 000 иностранных студентов не могут въехать в Россию, чтобы продолжить учебу.

В весеннюю сессию вузы перевели на дистанционное обучение, и многие студенты разъехались по домам. В конце лета стало понятно, что обучение в российских вузах возобновится после каникул, но из-за закрытых границ иностранные студенты не смогут учиться очно.

К российским органам власти обращались студенты из Казахстана, МИД Таджикистана и просили помочь организовать въезд. В российском Министерстве науки и высшего образования отмечали, что не могут повлиять на ситуацию и открытие границ между странами от этого ведомства не зависит.

В 2019/20 учебном году в России учились 297 993 иностранных студента. Среди них больше всего было граждан Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Китая, Таджикистана, Украины, Индии, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор коронавирус Минобрнауки Казахстан Таджикистан

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