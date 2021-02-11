В Совете Европы спросили Колокольцева про необоснованные задержания протестующих

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в письме главе МВД России Владимиру Колокольцеву попросила разъяснений в связи с сообщениями о необоснованных задержаниях протестующих в России и о применении к ним силы. Речь идет о последних акциях в поддержку Алексея Навального.

"Я обеспокоена беспрецедентным числом задержанных по всей России во время демонстраций в последние дни. По данным независимого проекта "ОВД-Инфо", занимающегося мониторингом собраний, 23 января правоохранительными органами задержано не менее 4033 человек, в том числе 49 журналистов, в 125 городах России", - говорится в письме Миятович.

"31 января как минимум 5754 протестующих, включая 91 журналиста, были задержаны в 86 городах по всей стране. Только вечером 2 февраля российские власти, по сообщениям, задержали как минимум 1463 граждан в десяти городах", - продолжает она, также ссылаясь на данные "ОВД-Инфо".

По словам наблюдателей и правозащитников, "сотрудники правоохранительных органов производили произвольные задержания во время протестов независимо от поведения демонстрантов", пишет Миятович.

Она запросила у Колокольцева разъяснений о политике МВД, методах и действующих норм, касающихся "разгона мирных собраний и лишения свободы мирных демонстрантов".

"Я также хотела бы получить разъяснения относительно причин арестов журналистов и работников СМИ, освещающих эти митинги, поскольку такие действия - это серьезные ограничения свободы выражения мнений и свободы СМИ, гарантированных ЕКПЧ", - говорится в письме.

Также Миятович обеспокоена в связи с "многочисленными сообщениями о чрезмерном применении силы и насилия" к протестующим. Она сослалась на данные правозащитных НПО, которые зарегистрировали не менее 132 случаев, когда физические лица, включая десять журналистов, получили травмы, в том числе переломы, сотрясения мозга. Многие люди, задержанные во время протестов, якобы подвергались жестокому обращению во время содержания под стражей, отметила она.

"Ряд открытых источников сообщает, что полиция не обеспечивала права задержанных в десятках городов России в контексте этих протестов. Одна из наиболее часто встречающихся проблем - отказ в предоставлении правовой или медицинской помощи лицам, содержащимся под стражей", - говорится в письме.

Миятович отметила, что "будет признательна за информацию о любых действиях, предпринятых российскими властями для привлечения к ответственности сотрудников правоохранительных органов за любые случаи произвольного применения силы".

"Я готова оказать любую помощь, в соответствии со своим мандатом, для содействия эффективному внедрению стандартов Совета Европы в области защиты прав человека, и я с нетерпением жду продолжения конструктивного диалога с вами", - отметила она.

Комментируя несогласованные акции в поддержку Навального, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл действия полиции и Росгвардии в отношении протестующих оправданными и эффективными, и подчеркивал, что протесты были не согласованы.