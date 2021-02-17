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Адвокат потерпевших по делу сгоревшего SSJ100 пожаловался на давление прокурора

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Адвокат потерпевших по делу о крушении в 2019 году в аэропорту "Шереметьево" самолета SSJ100 Игорь Трунов направил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову жалобу на давление со стороны прокурора, поддерживающего в суде гособвинение.

"Считаю, что поведение гособвинителя, оказывающего давление на сторону потерпевших недопустимым и не отвечающих требованиям закона. Я обратился к генпрокурору РФ и прокурору Московской области с жалобой, в которой прошу привлечь к дисциплинарной ответственности прокурора по данному уголовному делу, а также предупредить ее о недопустимости подобного поведения", - сказал "Интерфаксу" Трунов, представляющий в суде интересы 19 потерпевших.

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В жалобе поясняется, что на заседании 12 января защита пилота самолета Дениса Евдокимова заявила ходатайство о допросе эксперта в области управления безопасностью полетов Олега Буленкова. Представитель потерпевших поддержал данное ходатайство, отметив важность допроса данного специалиста.

"Гособвинитель после моего выступления написала мне записку, в которой фактически потребовала поддерживать сторону обвинения и выступать против ходатайств защиты. Мною было заявлено ходатайство о занесении в протокол судебного заседания, факта недопустимости давления на потерпевших в лице их представителя", - сказал Трунов.

По словам адвоката, для потерпевшей стороны "важно установить в ходе судебного разбирательства истину и фактические обстоятельства произошедших событий, связанных с потерей близких и причинением физического и морального вреда".

Государственный обвинитель, отметил Трунов, при осуществлении правосудия "обязан соблюдать принципы защиты прав и свобод человека и гражданина, как потерпевшего от преступления, так и обвиняемого от незаконного преследования".

5 мая 2019 года Superjet-100 компании "Аэрофлот", выполняя рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево" и загорелся при совершении аварийной посадки. В результате погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.

Экипаж самолета возглавлял Евдокимов. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации самолета, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Судебный процесс в отношении пилота стартовал в мае 2020 года в Химкинском горсуде Подмосковья. Очередное заседание по делу назначено на 2 марта.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

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Superjet 100 SSJ100 Денис Евдокимов Шереметьево Игорь Трунов

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