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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:37Заразились
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Что произошло за день: понедельник, 8 марта

"Зеленый" СПГ от "Газпрома", скандал в британской королевской семье и новости для гостей Таиланда

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявлено ещё 10,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Скончались за этот период 379 человек с COVID-19, выписаны 10 322 пациента. В Москве суточный прирост составил 1421. За все время пандемии в столице коронавирусом переболели более миллиона человек, сообщили в мэрии.

- В Таиланде вдвое сократят карантин для привитых от COVID-19 туристов. Обладателям справки о вакцинации и отрицательного теста на вирус придется отсидеть на карантине 7 дней вместо 14.

- "Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу. Это первая поставка углеродно-нейтрального СПГ российской корпорацией, получателем груза является Shell.

- Уголовное дело завели после гибели семи человек в ДТП под Самарой. Все жертвы находились в одной машине: салон легкового Volkswagen был переполнен. По данным источника, именно водитель легковушки стал виновником столкновения с фурой.

- Башар Асад и его жена заразились коронавирусом. Состояние президентской четы стабильно, они находятся дома на карантине.

- Жена принца Гарри обвинила Британскую королевскую семью в расизме. Актриса Меган Маркл в большом интервью заявила, что один из членов семьи спрашивал, насколько темной будет кожа ее будущего ребенка.

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