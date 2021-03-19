Ростехнадзор счел маловероятным повторение в Арктике норильской аварии

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Риски повторения аварий в Арктике, подобных норильской, маловероятны, заявил журналистам глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

"За всю историю наблюдений и у нас и, по-моему, в мире, аварий, когда (у резервуара - ИФ) отрывается дно, таких просто не было. Поэтому говорить о том, что подобная авария может произойти, с учетом тех нарушений, которые мы выявили, я бы так сказал, что это крайне маленькая вещь", - сказал он.

Саму аварию на объекте "Норникеля" в Норильске Алехин назвал "за проектом": "Потому что они даже проектами никогда не предусматривались. Из советских времен, когда были достаточно серьезные требования. То есть ее никто не предполагал. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, может ли повториться такая авария – в принципе они не предусмотрены. Я надеюсь, что, тем более, после наших проверок, когда мы привлекли внимание эксплуатирующих организаций к хозяйству, я думаю, вероятность подобной аварии, и с такими последствиями, пока не просматривается", - сказал он.

По данным Ростехнадзора, 3013 резервуаров, или 78% резервуаров предприятий находятся в исправном, удовлетворительном, пригодном для эксплуатации состоянии, в том числе на основании заключения экспертизы промышленной безопасности. Ещё 383, или 10% резервуаров, не в полной мере соответствуют требованиям промышленной безопасности и находятся в эксплуатации с установленными ограничениями.

"Что это означает? Что резервуары эксплуатировать можно, есть ограничения, например, по количеству топлива, которое можно туда залить. В этом плане экспертиза сказала, что это будет безопасно. Или какие-то дополнительные мероприятия нужно проводить. Но если предприятия хотят вывести на полную, скажем так, возможность эксплуатации, то есть рекомендации экспертизы, которая говорит о том, что если вы хотите эксплуатировать в полном режиме, то сделайте определенные мероприятия", - пояснил Алешин.

Он также отметил, что 12%, или 478 резервуаров находятся в неисправном состоянии и выведены из эксплуатации. "Они выведены из эксплуатации распределительными документами самими предприятиями. В процессе нашей проверки из них 131 резервуар выведен в ремонт, и в отношении 149 резервуаров сами компании приняли решение о ликвидации или замене", - сказал он.

3% резервуаров, или 132 требуют дополнительного технического обследования и продления экспертизы промышленной безопасности для уточнения технического состояния. "Все это отражено в наших предписаниях, мы их сейчас проверяем, смотрим экспертизы, какие заключения там сделаны", - добавил Алешин.

Экологическая авария в Норильске

29 мая 2020 года на территории хранилища аварийного дизтоплива ТЭЦ-3 АО "НТЭК" из-за проседания фундамента произошла разгерметизация резервуара №5 и разлив дизельного топлива. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, последняя впадает в крупное озеро Пясино, соединенное рекой с Карским морем. Разлив топлива в Норильске был объявлена ЧС федерального уровня.