Министр просвещения констатировал отсутствие дефицита учителей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В российских школах достаточно учителей, нехватки кадров в целом нет, но по каждому региону данные "нужно смотреть отдельно", заявил в Госдуме министр просвещения Сергей Кравцов.

"Средний возраст учителя в российских школах составляет 45-47 лет. Это нормально, нас это радует", - добавил он.

По его словам, министерство занимается "совершенствованием вопросов оплаты труда учителей", систему хотят пересмотреть, чтобы она стала более понятной для педагогов.

С 1 сентября ежемесячно 810 тыс. классных руководителей получают надбавку за классное руководство, также обсуждается вопрос о выплатах аналогичных надбавок для системы среднего профессионального образования, сообщил министр.

"Но там не классные руководители, там воспитатели групп, эта работа требует финансовых ресурсов, и мы этот вопрос обсуждаем", - добавил он.

Кравцов также заверил депутатов, что переход на дистанционное обучение из-за пандемии не ухудшило качество школьного образования, а число школьников, которые не преодолевают минимальный барьер базового образования в России, сократилось, на 5000. Это показал проведенный в начале учебного года срез знаний.

По его словам, Минпросвещения на прошлой неделе получило данные по международным исследованиям. "Несмотря на пандемию и домашнее обучение, мы даже немного уже превышаем показатель и динамику по вхождению в десятку стран по качеству образования", - отмечает Кравцов.

Еще глава Минпросвещения пообещал депутатам, что за счет строительства новых школ третья смена должна быть ликвидирована к 2025 году.