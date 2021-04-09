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МИД предрек необратимые последствия для Украины при вступлении в НАТО

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вступление Украины в НАТО приведет к эскалации на Донбассе и необратимым последствиям для украинской государственности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Гипотетическое получение членства в альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", - сказала она в пятницу на брифинге в Москве.

По словам дипломата, "в очередной раз призываем киевские власти проявить ответственный подход и заняться, наконец, выполнением своих обязательств по минскому комплексу мер".

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО. По его словам, "НАТО – это единственный путь к завершению войны на Донбассе".

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Тогда же вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина заявила, что в настоящее время готовится решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о ключевых мероприятиях на пути интеграции страны в НАТО.

В США заявили, что оказывают поддержку Киеву, однако решение о вступлении Украины в НАТО находится в компетенции руководства Североатлантического альянса.

7 апреля официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявил, что НАТО пока не собирается принимать в состав альянса Украину и что шаги вэтом направлении пока не предусмотрены.

Ранее, 2 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае появления войск США на территории Украины или усиления сил НАТО в соседних с ней странах потребуются дополнительные меры для обеспечения безопасности РФ.

МИД РФ Украина НАТО

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