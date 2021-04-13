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Источник узнал, что "Невская мануфактура" загорелась с помещения производителя лодок

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Причина пожара, уничтожившего "Невскую мануфактуру", ее не установлена, но известно, что возгорание началось в помещении компании, выпускавшей лодки из ПВХ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар начался в помещении, которое сдавали в аренду ООО "Риф Англер". Организация занимается производством лодок ПВХ. После этого уже пламя распространилось на другие этажи здания", - сказал он.

Официальной информацией по этому поводу "Интерфакс" не располагает.

Бизнес-центр загорелся около полудня в понедельник, утром во вторник от здания остался только остов, а внутри догорали завалы. Максимальная площадь возгорания составляла 10 000 квадратных метров. Огонь перешел на расположенное здание хостела, утром во вторник его потушили. В МЧС рассчитывают окончательно потушить пожар к вечеру вторника.

При пожаре погиб один сотрудник МЧС и трое пострадали. Двоих пожарных госпитализировали в тяжелом состоянии.

В связи с инцидентом было возбуждено два уголовных дела - по ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека) и по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

По первому делу задержаны гендиректор АО "Невская мануфактура" и его заместитель. В СК их имена не назвали. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", директором организации является Максим Макеев.

По данным "СПАРКа", АО "Невская мануфактура" на 99% принадлежит президенту коммерческого акционерного банка "Викинг" Алексею Устаеву. Компания выпускает шерстяные изделия, торгует текстилем, занимается грузоперевозками.

Комплекс зданий АО "Невская мануфактура" (ранее фабрика Товарищества шерстяных изделий "Торнтон", комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана) был построен во второй половине XIX века. В 2001 году он был признан вновь выявленным объектом культурного наследия. До пожара помещения комплекса сдавались в аренду.

Пожар в здании "Невской мануфактуры"

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МЧС Петербург Невская мануфактура СКР Риф Англер

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