Мурашко заявил, что ситуация с COVID в РФ стала управляемой

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Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Темпы вакцинации в регионах России позволяют говорить о том, что ситуация с пандемией в стране стала управляемой, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"В регионах привито сегодня достаточное количество человек, чтобы мы управляли эпидпроцессом", - сказал Мурашко на коллегии Минздрава, посвященной работе в 2020 году.

"Но нельзя забывать до достижения 60%-ной иммунной прослойки об ограничительных мероприятиях", - добавил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России вакцинировано от COVID-19 "существенно больше" 8 млн человек.

По словам Мурашко, в России была проведена необходимая работа по вакцинации населения от коронавируса, которая сейчас осуществляется по эпидемическим показаниям, а в будущем будет внесена в национальный календарь прививок.

Министр уточнил, что "для иммунизации населения в регионах организовано более 5 тысяч прививочных пунктов, а также мобильные (пункты - ИФ)".

По словам Мурашко, большой опасностью был риск наложения эпидсезона гриппа на пандемию, в связи с чем были приняты беспрецедентные усилия по повышению охвата вакцинации против гриппа, и впервые в России против гриппа привились более 60% населения.

18 января по поручению президента РФ началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра им. Гамалеи - "Спутник V".