Что произошло за день: пятница, 23 апреля

Майские выходные в России, окончание голодовки Навального и возобновление авиасообщения с Египтом

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин решил объявить нерабочими дни между майскими праздниками. Президент согласился с соответствующим предложением главы Роспотребнадзора. Таким образом нерабочими будут дни с 1 мая (суббота) по 10 мая (понедельник) включительно. На фоне объявления о длинных майских выходных желающие купить билеты обрушили сайт РЖД.

- Россия и Египет полностью возобновят авиасообщение, это касается и рейсов на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Точной даты возобновления полетов на египетские курорты пока нет, решение об этом во второй половине мая примет федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

- Россия начала возвращать войска с учений в Крыму. В пункты постоянной дислокации возвращаются силы Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные во внезапной проверке. Черноморский флот уже вернул корабли на базы.

- Навальный решил прекратить голодовку. Оппозиционер сообщил, что его уже дважды обследовал консилиум гражданских врачей, но требование допустить к нему необходимого врача он не снимает. Навальный сообщил, что у него пропадает чувствительность участков рук и ног.

- ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5%. Рубль укрепился к доллару на фоне этого решения регулятора.

- Минюст признал "Медузу" СМИ-иностранным агентом. Такое же решение принято в отношении "Первого антикоррупционного СМИ" (ПАСМИ). Оба издания обещают обжаловать включение их в реестр СМИ-иноагентов.

- Пятеро сотрудников посольства Польши в РФ объявлены персонами нон грата. Это решение стало ответом на высылку трех российских дипломатов из Варшавы 15 апреля. В свою очередь страны Балтии вышлют в общей сложности четырех российских дипломатов. В МИД РФ рекомендовали балтийским дипломатам "начать прикидывать", кому паковать вещи.

- Попова объявила о выходе РФ на плато по заболеваемости COVID-19. По ее словам, еженедельное количество зараженных коронавирусом граждан на 100 тыс. населения составляет 41,6 за последнюю неделю, что "достаточно невысокий показатель". По данным на 23 апреля, в РФ выявлено 8840 случаев заражения COVID-19 за сутки, за этот же период скончались 398 человек.

- Экс-доцент МАИ приговорен к 20 годам колонии за госизмену. Материалы дела Алексея Воробьева засекречены, в ходе следствия он вину не признал.

- Три матча Евро-2020 перенесены из Дублина в Санкт-Петербург. Еще четыре игры, которые должны были пройти в Бильбао, перенесены в Севилью.