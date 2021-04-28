Закрыто дело екатеринбуржца, убитого СОБРом в собственной квартире

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд прекратил уголовное дело Владимира Таушанкова, который был убит в ночь на 1 июня в собственной квартире в Екатеринбурге при попытке его задержать. Дело прекращено ввиду смерти фигуранта, сказал судья.

По словам судьи, близкие родственники Таушанкова согласились на прекращение уголовного дела, против выступил участвующий в деле прокурор.

Дело расследовалось по ч.2 ст.162 (разбой), ч.1 ст.318 (применение насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти) и ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК.

По версии следствия, бойцы СОБРа свердловского управления Росгвардии пытались задержать Таушанкова, поскольку его заподозрили в совершении разбойного нападения в торговом центре "Лео" 31 мая и в краже четырех рулонов обоев. Затем он засел в своей квартире, и силовикам пришлось ее штурмовать. Сообщалось, что в квартире он вел себя агрессивно, угрожал сотрудникам правоохранительных органов и размахивал ножом. Силовики применили оружие, он был убит.

Позже психиатрическая экспертиза показала, что погибший был невменяемым в момент совершения инкриминируемых ему преступлений. По данным адвоката Алексея Бушмакова, представляющего интересы его родителей, следствие предлагало родным закрыть по этой причине дело, но те отказались.

Адвокат подавал жалобу на бездействие следствия, которое, по его мнению, выражалось в отказе регистрации его сообщения о преступлении по данному инциденту и проведении проверки. Но несколько судов отказались ее удовлетворить.

В итоге родители Таушанкова подали жалобу в ЕСПЧ.