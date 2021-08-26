Минобрнауки не планирует отказываться от международного сотрудничества

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования не планирует отказываться от международного сотрудничества, программа мегагрантов, в рамках которой в России работали иностранные ученые, в том числе выходцы из России, будет продолжена, заявил в Новосибирске глава ведомства Валерий Фальков.

По его словам, иностранцы продолжают приезжать в Россию.

"Никто, естественно, не планирует отказываться от международного сотрудничества, большая часть ограничений, мне кажется, сегодня обусловлена пандемией коронавируса, и это касается не только России, сегодня любое передвижение затруднено, давайте смотреть на это объективно", - сказал он.

"К нам достаточно много поступает молодежи, порядка 300 тысяч учится иностранцев, часть из них поступает на программы магистратуры", - продолжил министр.

По его оценке, сейчас бюрократии при устройстве зарубежных ученых в России на работу "ни больше, ни меньше", чем в предыдущие годы, министерство будет дополнительно работать, чтобы освободиться от сложностей в этом процессе.

Фальков добавил, что разрабатываемой госпрограмме научно-технологического развития России создаются возможности для комфортной работы иностранных ученых. О программе днем ранее сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко и добавил, что ее финансированиие уже оценивается в 1 трлн рублей и будет еще увеличено. По его словам, в программу собраны все направления, связанные с наукой в других госпрограммах.

Весной 2021 года в России был принят закон № 1057895-7 о просветительстве и международном сотрудничестве в сфере науки и образования. Закон, в частности, обязал вузы согласовывать заключение договоров о международном сотрудничестве с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования либо с госорганами, в ведении которых они находятся. Против принятия законопроекта выступили как отдельные ученые и организации, так и президиум РАН. Фальков ранее обещал, что закон будет "отрегулирован", чтобы его исполнение не мешало науке и просветительству, а также обещал его исполнять в интересах исследователей.