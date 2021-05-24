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В РФ не выявили повторных случаев заболевания одним и тем же штаммом COVID

В РФ не выявили повторных случаев заболевания одним и тем же штаммом COVID
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В России не зафиксированы случаи повторных заболеваний одним и тем же штаммом коронавируса, заявил инфекционист, замдиректора Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"К концу прошлого года в мире было не больше трех десятков повторных случаев коронавируса, потому что мутирующие штаммы - это не повторные случаи. Повторных случаев заражения одним и тем же штаммом в России официально не выявлено", - сказал Горелов журналистам в понедельник.

Ранее в понедельник директор Института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в России выявлено 154 образца неизученных мутаций коронавируса.

"Выявлено более 1000 образцов штаммов с известными мутациями, которые зарегистрированы в базах данных, выявлено более 150 образцов с наличием важных мутаций, в том числе которые и ранее не описаны, но требуют дальнейшего изучения", - сообщил Акимкин в ходе ежегодного всероссийского конгресса "Инфекционные болезни в современном мире: текущие и будущие угрозы" 24 мая.

В декабре прошлого года глава Минздрава РФ Михаил Мурашко говорил, что повторные случаи заражения коронавирусом в России единичны.

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Хроника 09 января 2020 года – 24 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Александр Горелов Роспотребнадзор Коронавирус

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