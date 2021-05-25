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Глава ОСК объяснил задержку испытаний авианосца "Адмирал Кузнецов"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Ремонт авианесущего крейсера "Адмирал" Кузнецов" идет по графику, но начало испытааний будет отложено из-за некоторых технических проблем, сообщил "Ведомостям" гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

"Контракт заканчивается в 2023 году. Но на испытания мы выйдем несколько позднее графика из-за ряда технических проблем, связанных с поставкой ремонтного оборудования - паротурбинных установок производства завода "Киров-энергомаш", - сказал он и добавил, что ремонт укладывается в график и бюджет и что "последствия пожара устранены".

Вопрос, почему военные не заказывают судостроителям еще один авианосец, Рахманов переадресовал Министерству обороны.

"Если поступит заказ, ОСК сможет построить такой корабль. Соответствующие проработки у наших КБ есть, верфи проходят модернизацию, нам будет где строить корабли больших размерений", - сказал Рахманов.

4 февраля Рахманов говорил "Интерфаксу", что единственный авианосец ВМФ будет передан флоту после ремонта и модернизации в 2022 году.

На вопрос о последствиях пожара на "Адмирале Кузнецове" для сроков завершения ремонта он тогда ответил: "Это происшествие не нанесло большого ущерба кораблю. Все поврежденные конструкции и помещения подлежали ремонту и замене, и это серьезно не скажется на сроках".

"Адмирал Кузнецов" был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В ходе модернизации "Адмирал Кузнецов" получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы и системы связи. На корабле также планировали дополнительный ремонт главных турбин энергоустановки.

12 декабря 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов", который находился на ремонте на заводе в Мурманске, произошел пожар. Его тушили сутки. В результате пожара погибли два человека, пострадали еще 14. Ущерб авианосцу Рахманов ранее оценил в 500 млн рублей.

"Адмирал Кузнецов"

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Подъем военно-морского флага СССР на авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Севастополь, 1991 год.Самолет Су-27К после учебных полетов на палубе авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". 1994 год.Крейсер после планового ремонта на судоремонтном заводе "Севморпуть". Мурманск, 1999 год. Авианосец в плавучем доке судоремонтного завода во время специальных учений по тыловому и техническому обеспечению сил флота России. Мурманская область, 2006 год."Адмирал Кузнецов" в плавучем доке ПД-50 судоремонтного завода в Росляково. Мурманская область, август 2010 года.Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" во время военно-морского парада в День ВМФ России. Мурманская область, 2014 год.Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" с истребителями Су-33 на территории судоремонтного завода перед испытаниями обновленной авиагруппы. Североморск, 2016 год."Адмирал Кузнецов" на 35-м судоремонтном заводе перед летним морским походом. Мурманск, 2016 год.Дальний морской поход отряда боевых кораблей Северного флота РФ к берегам СирииДальний морской поход отряда боевых кораблей Северного флота РФ к берегам Сирии. Военнослужащие играют в хоккей на роликовых коньках на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Средиземное море, 2017 год.Истребители Су-33 (на первом плане) и МиГ-29К (на дальнем плане) на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Средиземное море, 2017 год.Утренняя гимнастика экипажа в ангаре тяжелого авианесущнго крейсера "Адмирал Кузнецов" во время стоянки корабля в пункте постоянного базирования. Мурманск, 2018 год.
Подъем военно-морского флага СССР на авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Севастополь, 1991 год.
ОСК Александр Рахманов Адмирал Кузнецов ВМФ Минобороны

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