Больше 70% россиян одобряют наем на стройки заключенных

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Предложение ФСИН набирать на стройки заключенных вместо мигрантов одобряют 71% россиян, показал опрос ВЦИОМа, проведенный 27 мая среди 1600 человек по телефону. Полностью поддерживают эту идею 33% опрошенных, скорее поддерживают - 38%.

Еще 11% респондентов сказали, что скорее не поддерживают такую инициативу, 10% - полностью против этого.

Опрошенным при этом объяснили, что заключенных предлагается привлекать на работу там, где обычно работают иностранцы, например, на стройки или промышленные объекты. "Таким образом, для осужденных лишение свободы может быть заменено на исправительные работы на этих объектах, а зарплата, которая будет им причитаться, может пойти на возмещение ущерба пострадавшей стороне по их преступлениям", - говорится в вопросе.

Больше половины опрошенных - 58% склоняются к мнению, что работа на стройках "скорее будет способствовать возвращению осужденных к нормальной жизни в обществе", 23% считают, что этого не будет.

В то, что осужденные будут работать лучше мигрантов, верят 13% респондентов, 28% полагают, что они будут работать хуже, 36% - что мигранты и заключенные будут работать одинаково.

Если все осужденные, которые сейчас находятся в тюрьмах и колониях, получат право перейти в исправительный центр на принудительные работы, они, скорее, выберут исправительный центр, полагают 62% россиян. Еще 11% считают, что заключенные останутся в местах лишения свободы.

Сторонники принудительного труда и исправительных центров для заключенных считают, что таким образом осужденные смогут заработать и возместить ущерб пострадавшим (21%), отработают свои преступления (21%); будут приносить пользу обществу (15%), снизят нагрузку на госбюджет (13%). Еще по 10% в этой группе респондентов считают, что работа поможет заключенным исправиться и что она позволит им помочь собственным семьям материально.

Среди противников исправительных работ 17% считают, что заключенные должны быть изолированы от общества и находиться в тюрьме или колонии, 13% полагают, что они будут плохо работать. По 12% отметили, что осужденные небезопасны для окружающих и что такая практика будет возвращением ГУЛАГа.

Российские девелоперы и чиновники с 2020 года жалуются на дефицит строителей из-за того, что границы остаются закрытыми на фоне пандемии и на стройки невозможно привлечь гастарбайтеров.

В мае 2021 года деле директор ФСИН Александр Калашников предложил решить проблему дефицита строителей за счет труда осужденных, для которых можно организовать на крупных стройках исправительные центры. Это предложение поддержали глава Минюста Константин Чуйченко, который увидел в таком раскладе плюс для экономики. Также инициативу ФСИН поддержали в СКР.

27 мая вице-премьер Марат Хуснуллин сказал, что в правительстве отрабатывают этот вариант для некоторых строек. Он напомнил, что во времена СССР осужденные по нетяжким статьям, имеющие специальности в определенных отраслях, могли работать.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что заключенных на все стройки не хватит. Он сослался на данные ФСИН на 1 мая 2021 года, по которым в пенитенциарных учреждениях страны содержалось 478 182 человека, из которых только около 188 тысяч можно было привлечь к принудительным работам. По данным же МВД на 2020 год, в России работали 1,72 млн иностранцев (что на 25% меньше показателя 2019 года), а Минстрой России сообщал, что стройкам из-за отсутствия мигрантов не хватает около 1,2 млн рабочих, добавил Володин.