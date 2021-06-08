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Привившимся от COVID-19 в Екатеринбурге бесплатно покажут кино

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Свердловчане, которые сделают прививку от коронавируса в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в Екатеринбурге, получат бесплатный билет на один из шести фильмов, которые сейчас идут в прокате. Об этом сообщил областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Пункты вакцинации есть в нескольких торговых центрах в Екатеринбурге. Также привиться от COVID-19 можно на территории Екатеринбургского государственного цирка и зоопарка - и затем посетить их бесплатно.

С начала пандемии к утру 8 июня в Свердловской области было выявлено 89 993 случая заражения коронвирусом, умерли 3510 заболевших.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 08 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Екатеринбург ТРЦ Гринвич Свердловская область коронавирус

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