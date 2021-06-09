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Губернатор сообщил подробности о пожаре в рязанской больнице

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Рязанской области Николай Любимов подтвердил в эфире "России 24", что в пожар в областной клинической больнице имени Семашко начался с возгорания аппарата ИВЛ, и рассказал, что находившаяся рядом медсестра пыталась его потушить.

"В 3:29 произошло возгорание в одной из палат реанимационного отделения. В палате находился один пациент в тяжелом состоянии на ИВЛ. В это время с пациентом была медсестра, она осуществляла плановый забор крови. Произошло возгорание ИВЛ, медсестра, естественно, пыталась сначала потушить - не получилось", - сообщил он.

По словам Любимова, медики сразу начали вывозить десятерых пациентов отделения реанимации, а также эвакуировали 26 человек с отоларингологического отделения с другого этажа.

"Две медсестры пострадали во время возгорания и при первичном тушении пожара. Одна медсестра с ожогами 1-й и 2-й степеней, вторая с ожогами более легкой степени - 2-й. Та медсестра, которая с тяжелыми ожогами, сейчас эвакуируется в Москву в специальный центр ожоговый имени Вишневского по согласованию с Минздравом РФ", - сообщил Любимов.

Губернатор пообещал, что семьи погибших получат по миллиону рублей компенсаций. Также будет оказана помощь пострадавшим медсестрам.

Пожар в больнице, где лечат больных с COVID-19, произошел в ночь на 9 июня. Погибли три человека, госпитализированы восемь пострадавших. Федеральный Минздрав сообщал, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные - в средней степени тяжести.

В МЧС отметили грамотность действий медперсонала в этой ситуации. Там сообщили, что медсестры быстро наладили эвакуацию больных и до прибытия пожарных пытались сдерживать огонь огнетушителями. В мае в этой больнице проводились противопожарные учения.

Уголовное дело о гибели трех человек при пожаре расследуют по статье о причинении смерти по неосторожности.

Хроника 09 января 2020 года – 09 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Рязань Минздрав Николай Любимов коронавирус МЧС

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