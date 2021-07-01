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Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Ростовской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Ростовской области опубликовало постановление об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан, в частности сотрудников торговли и общественного питания.

Отмечается, что текущие темпы добровольной иммунизации от коронавируса не позволяют своевременно обеспечить необходимую защитную иммунную прослойку.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавируса группам граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в тексте постановления на сайте регионального Роспотребнадзора.

Ростовская область коронавирус

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