Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:29Заразились
на 02.07В России 5 561 360+23 218В мире 182 641 391+439 021

Адвокат Сафронова назвал довод следствия ФСБ в пользу продления его ареста

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Следователь ФСБ Александр Чабан считает, что обвиняемый в госизмене журналист и советник гендиректора "Роскосмоса" Иван Сафронов, выйдя из СИЗО, скроется в иностранной дипмиссии и покинет Россию с помощью иностранных спецслужб, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сафронова Иван Павлов.

Дело журналиста Ивана Сафронова

Павлов, руководитель правозащитного объединения "Команда 29", сослался на решение судьи Мосгорсуда Андрея Расновского, который по ходатайству следователя продлил Сафронову арест до 7 октября. В решении суд озвучил позицию следствия.

"Судья Андрей Расновский, оглашая решение о продлении ареста Ивану Сафронову, сослался на позицию следствия. В нём следователь ФСБ Александр Чабан утверждает, что, оказавшись на свободе, Иван, якобы, скроется на территории дипломатических представительств или консульств, а потом при помощи сотрудников спецслужб покинет территорию страны", - сказал Павлов.

Он напомнил, что ранее адвокаты Сафронова заявили отвод следователю, поскольку защита считает его "предвзятым и необъективным". "Его версия о том, что Иван Сафронов сбежит из страны, несмотря на сотни поручительств от его коллег, друзей и общественных деятелей, совершенно нелепа", - заявил Павлов.

Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года и арестован по обвинению в госизмене. Он до сих пор находится под стражей и сохраняет должность советника главы "Роскосмоса".

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов был в 2012 году завербован представителем чешской спецслужбы, а в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями российских войск на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

Задержание журналистов на акции в поддержку Сафронова

10
Хроника 07 июля 2020 года – 02 июля 2021 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов Роскосмос Иван Павлов ФСБ Команда 29 Чехия США Александр Чабан Мосгорсуд

Новости по теме

Новости

Мошенница получила 3,5 года колонии за попытку обмануть родственника Сталина

Экспортная пошлина на пшеницу с 7 июля снизится до $41,2 за тонну

Песков объяснил разницу между единым и братским народом

Песков объяснил разницу между единым и братским народом

Взрыв в Нижнем Новгороде произошел из-за попытки распилить газовый баллон

Дело о доведении до самоубийства завели после гибели главы Коломны

Дело о доведении до самоубийства завели после гибели главы Коломны

Аксенов счел, что власти Украины потеряли надежду вернуть Крым

Аксенов счел, что власти Украины потеряли надежду вернуть Крым

Источник сообщил о самоубийстве мэра Коломны

Пандемия коронавируса

В России установлен очередной антирекорд суточной COVID-смертности

В России установлен очередной антирекорд суточной COVID-смертности

Президент РФ одобрил блокировку звонков с подменных номеров

Президент РФ одобрил блокировку звонков с подменных номеров
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');