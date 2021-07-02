Адвокат Сафронова назвал довод следствия ФСБ в пользу продления его ареста

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Следователь ФСБ Александр Чабан считает, что обвиняемый в госизмене журналист и советник гендиректора "Роскосмоса" Иван Сафронов, выйдя из СИЗО, скроется в иностранной дипмиссии и покинет Россию с помощью иностранных спецслужб, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сафронова Иван Павлов.

Павлов, руководитель правозащитного объединения "Команда 29", сослался на решение судьи Мосгорсуда Андрея Расновского, который по ходатайству следователя продлил Сафронову арест до 7 октября. В решении суд озвучил позицию следствия.

"Судья Андрей Расновский, оглашая решение о продлении ареста Ивану Сафронову, сослался на позицию следствия. В нём следователь ФСБ Александр Чабан утверждает, что, оказавшись на свободе, Иван, якобы, скроется на территории дипломатических представительств или консульств, а потом при помощи сотрудников спецслужб покинет территорию страны", - сказал Павлов.

Он напомнил, что ранее адвокаты Сафронова заявили отвод следователю, поскольку защита считает его "предвзятым и необъективным". "Его версия о том, что Иван Сафронов сбежит из страны, несмотря на сотни поручительств от его коллег, друзей и общественных деятелей, совершенно нелепа", - заявил Павлов.

Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года и арестован по обвинению в госизмене. Он до сих пор находится под стражей и сохраняет должность советника главы "Роскосмоса".

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов был в 2012 году завербован представителем чешской спецслужбы, а в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями российских войск на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.