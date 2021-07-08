Мосгорсуд оставил в СИЗО 70-летнего профессора ЦАГИ Голубкина

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста до 12 сентября 70-летнему ученому Валерию Голубкину, обвиняемому в государственной измене. Апелляция защиты на это решения была отклонена, сообщили в пресс-службе суда.

Лефортовский суд продлил Голубкину меру пресечения 9 июня.

Фабула дела ученого неизвестна, поскольку дело засекречено. Он был задержан в середине апреля. Вину он не признает.

По данным источника "Интерфакса", Голубкину вменяют передачу секретной информации одной из стран НАТО. Информированный источник ранее сообщил агентству, что Голубкин работает в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) им. Жуковского и занимается темой аэродинамики больших скоростей.

Голубкин - профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики Московского физико-технического института (МФТИ). Среди научных интересов профессора обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации. В МФТИ заявили, что Голубкин не имел доступа к сведениям, составляющим государственную тайну.