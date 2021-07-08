Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:37Заразились
на 08.07В России 5 707 452+24 818В мире 185 075 852+463 849

Мосгорсуд оставил в СИЗО 70-летнего профессора ЦАГИ Голубкина

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста до 12 сентября 70-летнему ученому Валерию Голубкину, обвиняемому в государственной измене. Апелляция защиты на это решения была отклонена, сообщили в пресс-службе суда.

Лефортовский суд продлил Голубкину меру пресечения 9 июня.

Фабула дела ученого неизвестна, поскольку дело засекречено. Он был задержан в середине апреля. Вину он не признает.

По данным источника "Интерфакса", Голубкину вменяют передачу секретной информации одной из стран НАТО. Информированный источник ранее сообщил агентству, что Голубкин работает в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) им. Жуковского и занимается темой аэродинамики больших скоростей.

Голубкин - профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики Московского физико-технического института (МФТИ). Среди научных интересов профессора обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации. В МФТИ заявили, что Голубкин не имел доступа к сведениям, составляющим государственную тайну.

Валерий Голубкин ЦАГИ МФТИ Москва Лефортовский суд Мосгорсуд

Новости по теме

Новости

Путин отменил запрет на чартерные рейсы в Египет

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

В Петербурге после Евро-2020 запретят массовые мероприятия

Минфин сейчас не рассматривает изменение системы страховых взносов

Минфин сейчас не рассматривает изменение системы страховых взносов

В Петербурге запретили косить низкую траву из-за жары

Большинство россиян оказались сторонниками официального брака

Запись на электронное голосование в Москве откроется 2 августа

Запись на электронное голосование в Москве откроется 2 августа
Пандемия коронавируса

Кремль приветствовал заявление посла ЕС о COVID-сертификатах

Напавшего на банк в Тюмени арестовали за захват заложников

Пандемия коронавируса

В Москве впервые возбуждено уголовное дело о приобретении QR-кода

В Москве впервые возбуждено уголовное дело о приобретении QR-кода
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');