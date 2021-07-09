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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:20Заразились
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В Удмуртии насчитали 0,03% заразившихся COVID-19 после прививки

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минздрав Удмуртии объявил, что за весь период вакцинации от коронавируса в регионе выявили 60 человек, которые заразились COVID-19 после прививки.

На 9 июля первый компонент вакцины в республике получили 211 632 человек, это 30,5% от всех, кто подлежит вакцинации. Оба компонента получили 152 019 человек, таким образом, коронавирусом заразились 0,03% от числа прошедших вакцинацию, добавили в пресс-службе.

По данным ведомства, все заболевшие перенесли болезнь в легкой форме.

Всего в Удмуртии до конца августа планируют привить 693 тысяч человек, это 60% от жителей в возрасте старше 18 лет и чуть менее половины всего населения республики.

Ранее врачи и чиновники признавали, что после вакцинации можно заразиться коронавирусом, но подчеркивали, что таких случаев очень мало и что обычно привившиеся переносят заболевание в более легкой форме.

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Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире
Хроника 09 января 2020 года – 09 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Удмуртия Минздрав коронавирус

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