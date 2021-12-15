Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мурашко заявил, что в больницу попадают до 1,7% от заразившихся COVID-19 после прививки

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Коронавирусом заражаются около 3,9% уже привившихся, из них не более 1,7% требуется госпитализация, заявил на пленуме профсоюза работников здравоохранения глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам министра, "побуждающие меры для населения принять решение по вакцинации - это абсолютно взвешенное дело".

13 декабря о том, что COVID-19 заболевают 3,9% тех, кто полностью вакцинировался, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее данным, из тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, заражаются только 0,74%.

В тот же день было объявлено, что заражение новым штаммом "омикрон" подтвердилось у 16 россиян, недавно прилетевших из ЮАР. Среди них есть те, кто привился от коронавируса, и кто переболел, отмечали в Минздраве.

Хроника коронавируса. Декабрь.

11
На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших10 декабря. Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".8 декабря. В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса.7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших
Михаил Мурашко Минздрав коронавирус

Новости по теме

Новости

В России за сутки коронавирус диагностировали у 28 363 человек

В России за сутки коронавирус диагностировали у 28 363 человек

Сенаторы одобрили закон о публичной власти в регионах

ЦИК РФ планирует расширить применение онлайн-голосования в 2022 году

ЦИК РФ планирует расширить применение онлайн-голосования в 2022 году

Роспотребнадзор счел минимальным риск завоза из Южного Судана неизвестной инфекции

Роспотребнадзор счел минимальным риск завоза из Южного Судана неизвестной инфекции

"Интерфакс" выделяет IT-бизнес в отдельную компанию для концентрации на развитии цифровых сервисов

В "Роснано" потребовали признать недействительными кредитные договоры с тремя банками

В "Роснано" потребовали признать недействительными кредитные договоры с тремя банками

Москалькова снова попросит следствие и прокуратуру отпустить Зуева из СИЗО

Москалькова снова попросит следствие и прокуратуру отпустить Зуева из СИЗО

СКР подтвердил задержания собственника шахты "Листвяжная"

Что случилось этой ночью: среда, 15 декабря

Владелец шахты "Листвяжная" и директор компании "СДС-Уголь" задержаны в Кузбассе

Владелец шахты "Листвяжная" и директор компании "СДС-Уголь" задержаны в Кузбассе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });