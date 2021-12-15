Мурашко заявил, что в больницу попадают до 1,7% от заразившихся COVID-19 после прививки

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Коронавирусом заражаются около 3,9% уже привившихся, из них не более 1,7% требуется госпитализация, заявил на пленуме профсоюза работников здравоохранения глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам министра, "побуждающие меры для населения принять решение по вакцинации - это абсолютно взвешенное дело".

13 декабря о том, что COVID-19 заболевают 3,9% тех, кто полностью вакцинировался, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее данным, из тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, заражаются только 0,74%.

В тот же день было объявлено, что заражение новым штаммом "омикрон" подтвердилось у 16 россиян, недавно прилетевших из ЮАР. Среди них есть те, кто привился от коронавируса, и кто переболел, отмечали в Минздраве.