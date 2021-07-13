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В АТОР считают, что протесты на Кубе не должны затронуть россиян

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Массовые протесты на Кубе не коснулись российских туристов, поскольку акции до сих пор проходили в крупных городах, а на курортах Варадеро и Кайо-Коко, где отдыхают россияне, ситуация остается спокойной. Об этом сообщил "Вестник АТОР" (издание Ассоциации туроператоров России).

"Туристы не посещают с экскурсиями Гавану и другие крупные кубинские города. На курортах же все спокойно. Единственный негативный момент, который могут ощутить на себе туристы из-за митингов – это перебои с интернетом", – заявили издание в пресс-службе туроператора ANEX Tour.

В "Интуристе", ссылаясь на своих кубинских партнеров, также заверили, что "волнения на туристах никак не сказываются". Сбои в интернете касаются в основном "популярных американских соцсетей", с доступом к электронной почте проблем нет. Если протесты продлятся недолго, никакого негативного влияния на туризм они не окажут, считают в туроператоре.

Туроператоры заявили, что мониторят обстановку и отслеживают ситуацию, на данный момент она не вызывает опасений. Ничего тревожного в обстановке не видят и российские туристы, отдыхающие сейчас на кубинских курортах. Аннуляций по забронированным турам тоже не было.

Эксперты полагают, что протесты не скажутся на интересе к направлению со стороны российских путешественников, как это произошло из-за ситуации с положительными тестами ПЦР, из-за которых около 200 россиян неожиданно оказались в изоляции по прилете на остров.

"Вестник АТОР" напомнил, что поводом для недовольства протестующих кубинцев "стала нехватка еды, лекарств и практически всех предметов первой необходимости в стране". Также на фоне переполнения больниц пациентами с COVID-19, они требовали обеспечить людей вакцинами от коронавируса.

В АТОР напомнили, что Куба отказалась от вакцин из России и Китая, не участвует в международной программе COVAX по распределению вакцин в небогатых странах.

Массовые протесты - первые за десятки лет - начались на Кубе 11 июля в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос и быстро распространились на другие крупные города. Действия протестующих и силовиков транслировались в соцсетях. В Гаване демонстранты несколько часов блокировали движение транспорта, забрасывали камнями полицейские машины и нападали на государственные магазины, которые продают товары за валюту. Требования протестующих не ограничивались темой COVID-19. Они также протестовали против развала экономики, дефицита продуктов и нищеты, а затем стали высказывать политические антикоммунистические лозунги.

В воскресенье президент Мигель Диас-Канель призвал сторонников власти самим выйти на улицы, чтобы противостоять недовольным. Затем в четырехчасовом телеобращении к нации он назвал протестующих наемниками и контрреволюционерами. Глава МИД Кубы заявил, что недовольных подкупили и спровоцировали США.

С понедельника на Кубе ограничен доступ к иностранным соцсетям.

Ко вторнику в связи с протестами были задержаны десятки человек, сообщает ВВС News со ссылкой на кубинские оппозиционные СМИ и источники. В городах усилено полицейское патрулирование, сообщает АР.

Куба АТОР Гавана Мигель Диас-Канель США ANEX Tour Интурист Варадеро Кайо-Коко

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