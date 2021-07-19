Голикова заявила о планах вдвое снизить бедность за 9 лет за счет адресной помощи

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Программа социального казначейства позволит снизить уровень бедности в России до 6,5% к 2030 году, заявила на совете по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер Татьяна Голикова.

"Благодаря большому массиву данных о каждом человеке система позволит выявлять тех, кому нужна помощь, и предлагать ее не дожидаясь, когда человек за ней обратится. Такой подход позволит снизить уровень бедности в 2023 году до 10,9%, в 2024 - до 10,4%, а к 2030 году - в два раза, как это предусмотрено национальными целями развития, то есть до 6,5%", - считает она.

По словам Голиковой, Минтруд уже занялся созданием единой цифровой платформы социального казначейства. Она будет содержать информацию о доступных гражданам социальных выплатах и позволит начислять некоторые из них проактивно, по образцу материнского капитала.

Президент Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (если брать за базу 2017 год - 12,9%, то это означает снижение до 6,5%).

В июле 2020 года президент подписал новый указ о национальных целях до 2030 года, по которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое по сравнению с 2017 годом уже не к 2024 году, а к 2030 году.

По данным Росстата, уровень бедности в России в 2020 году составил 12,1% против 12,3% в 2019 году.