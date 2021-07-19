Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:11Заразились
на 19.07В России 5 982 766+24 633В мире 190 417 528+419 723

Голикова заявила о планах вдвое снизить бедность за 9 лет за счет адресной помощи

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Программа социального казначейства позволит снизить уровень бедности в России до 6,5% к 2030 году, заявила на совете по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер Татьяна Голикова.

"Благодаря большому массиву данных о каждом человеке система позволит выявлять тех, кому нужна помощь, и предлагать ее не дожидаясь, когда человек за ней обратится. Такой подход позволит снизить уровень бедности в 2023 году до 10,9%, в 2024 - до 10,4%, а к 2030 году - в два раза, как это предусмотрено национальными целями развития, то есть до 6,5%", - считает она.

По словам Голиковой, Минтруд уже занялся созданием единой цифровой платформы социального казначейства. Она будет содержать информацию о доступных гражданам социальных выплатах и позволит начислять некоторые из них проактивно, по образцу материнского капитала.

Президент Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (если брать за базу 2017 год - 12,9%, то это означает снижение до 6,5%).

В июле 2020 года президент подписал новый указ о национальных целях до 2030 года, по которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое по сравнению с 2017 годом уже не к 2024 году, а к 2030 году.

По данным Росстата, уровень бедности в России в 2020 году составил 12,1% против 12,3% в 2019 году.

Татьяна Голикова Владимир Путин Минтруд

Новости по теме

Новости

Абрамченко сообщила, что раздельным сбором мусора занимаются 25% россиян

Пандемия коронавируса

Начались клинические испытания вакцины ФМБА от COVID-19

Начались клинические испытания вакцины ФМБА от COVID-19

Росавиация снова отказала авиакомпаниям в допусках к рейсам на курорты Египта

Росавиация снова отказала авиакомпаниям в допусках к рейсам на курорты Египта

Минпромторг предложил не запрещать одноразовый пластик

Минпромторг предложил не запрещать одноразовый пластик
Пандемия коронавируса

Разрабатываемый в РФ биочип для выявления COVID не будут вживлять в организм

Путин и Алиев обсудят в Москве реализацию договоренностей по Карабаху

Путин и Алиев обсудят в Москве реализацию договоренностей по Карабаху
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор запретил рукопожатия на избирательных участках

Роспотребнадзор запретил рукопожатия на избирательных участках

Песков усомнился во влиянии дела Baring Vostok на инвестиционный климат в РФ

Дело Baring Vostok

Суд 2 августа огласит приговор по "делу Baring Vostok"

Суд отказался отозвать лицензию у "Траста" по иску "Синема парка"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');