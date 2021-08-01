Что произошло за день: воскресенье, 1 августа

Дипломатический скандал из-за высказываний Жириновского и кончина Ясена Засурского

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Представителю РФ вручили ноту МИД Азербайджана из-за слов Жириновского. Лидер ЛДПР ранее заявил, что РФ должна вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза, поскольку Южный Кавказ – это зона влияния России.

- Скончался президент журфака МГУ Ясен Засурский. Ему был 91 год. Коллеги называют Засурского безусловным авторитетом в профессии и прирожденным педагогом.

- В РФ за сутки выявлено более 22,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. В Москве зафиксировали 2 484 случая - почти на 30% меньше, чем днем ранее.

- Семь медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады. Золото принесли теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, которые обыграли в финале соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева. Также серебро получили теннисист Карен Хачанов, гимнастка Анастасия Ильянкова и команда рапиристов в составе Антона Бородачева, Кирилла Бородачева, Тимура Сафина и Владислава Мыльникова. Бронзовыми призерами стали боксеры Имам Хатаев и Андрей Замковой.

- Белорусская бегунья Кристина Тимановская обратилась в МОК за помощью. Она сообщила, что ее пытаются вывезти из олимпийского Токио без ее согласия. Национальный олимпийский комитет Белоруссии настаивает, что заявка легкоатлетки, критиковавшей спортивные власти страны, отозвана "по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием".