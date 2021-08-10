Что произошло за день: вторник, 10 августа

Убийство на свалке Камчатки, задержания во Владикавказе и блогер становится экстремистом

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Главврач больницы во Владикавказе задержан после гибели девяти пациентов. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло заявляет, что кислородная система больницы была установлена без документов. Между тем в республиканской больнице умерли еще два пациента, но власти республики подчеркивают, что это не связано со вчерашней аварией на кислородной магистрали.

- В РФ выявлено еще 21 378 случаев COVID-19, причем Петербург (1 811 новых заболевших) обогнал Москву (1 639 новых случаев) по суточному приросту заражений коронавирусом. В столице показатель стал минимальным с начала апреля.

- Суд отклонил иск Навального к Пескову. Претензии оппозиционера были связаны с заявлениями пресс-секретаря президента РФ о возможном сотрудничестве Навального с западными спецслужбами.

- Депутат Камчатского заксобрания признался в убийстве. Миллиардер из списка Forbes Игорь Редькин рассказал, что узнал о появившемся в округе медведе и решил напугать его. Вечером он несколько раз выстрелил, как он думал, по медведю на свалке. А потом узнал, что в этом месте был смертельно ранен человек.

- Видеоблогер Хованский попал в реестр экстремистов Росфинмониторинга. Ранее он был арестован по обвинению в оправдании терроризма. Блогер не сможет открыть в банке новые счета, его действующие счета будут заморожены.

- В США подан иск об изнасиловании против британского принца Эндрю. Вирджиния Джуфре заявила, что член британской королевской семьи надругался над ней, когда ей еще не исполнилось 18 лет. Сам принц эти обвинения ранее уже отвергал.