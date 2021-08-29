Что произошло за день: воскресенье, 29 августа

Удар США по ИГ в Афганистане, смерть Жака Рогге и отмена выступления Тилля Линдеманна

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- США нанесли удар по цели в Афганистане, "связанной с ИГ" (запрещено в России). По данным Пентагона, цель представляла "неминуемую угрозу". Очевидцы сообщили, что ракета попала в жилой дом. В Афганистане заявляют, что пострадали шесть человек. Идет ли речь о погибших, или о раненых, не уточнятся. Боевики "Талибана" (запрещен в РФ) заявили, что удар был направлен против смертника, который намеревался атаковать кабульский аэропорт, смертник уничтожен.

- Шойгу отказался считать Украину угрозой для России. Министр обороны РФ назвал украинский народ братским и выразил надежду, что на Украине "найдется человек, который прекратит эту вакханалию националистическую".

- В России за сутки выявлено 19,3 тыс. новых случаев COVID-19. В стране умерли за сутки 797 человек, поправились за тот же период 16 804 пациента.

- Тилль Линдеманн не выступит на фестивале в Твери. Такое решение вокалист Rammstein принял в связи с предписанием о соблюдении коронавирусных ограничений. Организаторы сообщают, что артиста предупредили об административной и уголовной ответственности.

- Скончался экс-президент МОК Жак Рогге. Ему было 79 лет. Рогге был восьмым президентом МОК и занимал этот пост с 2001 по 2013 гг.