Что случилось этой ночью: суббота, 11 сентября

Взрыв газа в жилом доме под Липецком, речь Байдена в 20-ю годовщину терактов 11 сентября, выход Медведева в финал US Open

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В двухэтажке под Ельцом в Липецкой области взорвался газ. Три человека, в том числе 11-летняя девочка, погибли, еще шесть пострадали. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Поиски людей под завалами продолжаются, работу спасателей осложняет угроза дальнейшего обрушения здания. СК возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- Джо Байден в 20-ю годовщину терактов 11 сентября призвал американцев к единству. По мнению президента США, в такие моменты уязвимости "величайшей силой Америки" является единство. Он отметил, что единство означает не одинаковые убеждения, а "фундаментальное уважение и веру друг в друга и в нацию".

- Суд в США обязал Apple снять ограничение для разработчиков приложений в AppStore, разрешив им перенаправлять пользователя на альтернативные сервисы оплаты. Внутри App Store взимается 30%-ная комиссия с каждой покупки. В то же время суд не стал называть Apple монополистом.

- Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Атака стала ответом на запущенные из сектора Газа в направлении Израиля ракеты. СМИ отмечали, что пуск ракеты произошел вскоре после поимки полицией Израиля двух из шести заключенных, сбежавших из особо охраняемой тюрьмы в начале этой недели.

- Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал US Open. В полуфинале он нанес поражение представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму – 6:4, 7:5, 6:2. До этого Медведев дважды выходил в финал, но проигрывал.