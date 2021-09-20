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Хроника последних дней СССР

Что произошло за день: понедельник, 20 сентября

Подведение итогов думских выборов и нападение на госуниверситет в Перми

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Стрельба произошла в Пермском госуниверситете. Погибли шесть человек, пострадали еще 24 человека, девять из которых находятся в тяжелом состоянии. Нападавшим оказался студент юрфака, он был вооружен ножом и ружьем, купленным легально. Злоумышленник при задержании был ранен сотрудником ДПС, который первым прибыл на место. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Доступ на территорию вуза закрыт, занятия отменены до конца недели. Власти Прикамья выплатят по 1 млн руб. семьям погибших, такую же сумму выплатит вуз.

- Выборы в РФ состоялись, объявили в Центризбиркоме. Явка составила 51,68%. В новой Думе, по предварительным оценкам, будут представлены 8 партий. "Единая Россия" получит конституционное большинство: после обработки 99% бюллетеней она набирает 49,83% голосов и предварительно выигрывает в 198 одномандатных округах. Также 5-процентный барьер преодолели КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди". В ГД благодаря одномандатникам будут представлены "Родина", "Гражданская платформа" и Партия Роста.

- Путин продлил на 2022 год действие продовольственного эмбарго РФ. Оно действует с августа 2014 года.

- "Газпром" не стал бронировать допмощность через Украину на октябрь. A также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа". На фоне этих решений спотовые цены на газ пошли в рост: цена ближайшего (октябрьского) фьючерса достигла $912 за тысячу кубометров.

- Облсуд отменил выход по УДО убившего жену екатеринбургского фотографа. Дмитрий Лошагин было осужден на 10 лет в 2015 году, затем срок сократили до девяти лет и десяти месяцев.

- Тренерский штаб футбольной сборной озвучил расширенный состав команды на подготовку к октябрьским матчам квалификации ЧМ-2022. В него вошли Денис Глушаков и Артем Дзюба.

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