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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Власти РФ обеспокоила туристическая активность россиян в нерабочие дни

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российские власти встревожены туристической активностью граждан в период нерабочих дней, так как в стране нет ни одного стабильного по коронавирусу региона, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы. Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения. Сегодня на карте нет ни одного "зеленого" (стабильного по COVID-19) региона", - сказала Голикова, чьи слова в пятницу приводит оперштаб.

Голикова отметила, что за неделю с 22 октября по 29 октября, "эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции нового типа за неделю ухудшилась в 13 регионах", в том числе отрицательную динамику показали Владимирская, Ивановская области, Кабардино-Балкария, Приморский край, Северная Осетия.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября, это должно помочь сбить новую волну заболеваемости коронавирусом в РФ. При этом глава государства разрешил главам регионов, исходя из эпидситуации, объявлять нерабочие дни раньше 30 октября или после 7 ноября.

С момента объявления нерабочих дней российские туроператоры зафиксировали рост бронирований на курортах Черноморского побережья, но в настоящий момент фиксируется высокая доля отказов из-за введенных в Крыму, Краснодарском крае коронавирусных ограничений.

С 16 октября на портале стопкоронавирус.рф размещена тепловая карта по эпидемиологической ситуации как в целом по РФ, так и в регионах. Для отражения ситуации в регионах используются пять цветов от красного до зеленого, где красный означает высокий уровень заболеваемости, зеленый – почти их полное отсутствие. Критерии также учитывают загруженность коечного фонда, уровень тестирования коллективного иммунитета. По данным на 29 октября, почти вся карта окрашена в красный или оранжевый цвета.

По информации оперативного штаба на пятницу, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 39 849 случаев, умерли за сутки 1 163 пациентов, это новый антирекорд за пандемию.

Татьяна Голикова коронавирус

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