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Дезинсектору продлили домашний арест по делу об отравлении бабушки и внучки в Москве

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Москве Пресненский суд продлил до 10 декабря домашний арест Антону Котову, который в сентябре обрабатывал инсектицидами магазин "Магнит" на Совхозной улице, сообщили в пресс-службе суда.

Котов проходит по делу об отравлении нескольких человек, предположительно, арбузом, который был куплен в этом магазине. Ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. 15 сентября он был арестован до 10 ноября, в октябре Мосгорсуд перевел его под домашний арест.

9 сентября три женщины из одной семьи, проживающей на Совхозной улице, попали в больницу с симптомами острого отравления. Это были бабушка, мать и дочь. Выжила только мать, бабушка и внучка умерли. СМИ сообщали, что все трое ели арбуз, купленный в "Магните" по соседству, не пострадал только глава семьи, который арбуз не ел. Позднее сообщалось о других случаях отравления в этом же доме.

Пока приоритетной версией следствия является отравление из-за нарушения правил проведения дезинсекции в магазине.

Москва Магнит Пресненский суд

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