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Что произошло за день: четверг, 11 ноября

Планы повсеместного введения QR-кодов, новая редакция КоАП и ликвидация "Мемориала"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Оперштаб сообщил о проработке законопроектов о QR-кодах на транспорте и в кафе. Планы по их внедрению связаны со стимулированием населения к вакцинации. В Кремле заявили, что полностью отменить QR-коды смогут только по окончании пандемии коронавируса. Вместе с тем в Госдуме подчеркивают, что в России в принципе нет принудительной вакцинации.

- В РФ за сутки выявлено 40 759 новых случаев коронавируса, что на 2 701 больше, чем накануне. На Москву пришлось 6 240 случаев заболевания, что на 59% больше, нежели накануне.

- Минюст подготовил новую редакцию КоАП с изменениями для водителей. В числе прочего водителей предлагается штрафовать на 40 тыс. руб. за неоднократный отказ остановиться по требованию полиции, лишать прав рецидивистов с грязными номерами и др. В Госдуме опасаются, что ряд статей могут нести коррупционную составляющую.

- Лукашенко пригрозил перекрыть газ по "Ямалу-Европе" в случае закрытия границ с Белоруссией. Миграционный кризис на границе продолжается, его вновь обсудили Владимир Путин и Ангела Меркель. Лукашенко выступил за контроль границ с ЕС авиацией РФ и Белоруссии.

- "Аэрофлот" опроверг участие в организации перевозок мигрантов в Белоруссию. В Кремле считают угрозы санкций российскому перевозчику безумной идеей. Сергей Лавров напомнил, что "Аэрофлот" не летает в Минск из столиц стран, откуда беженцы потоком идут в Европу.

- Генпрокуратура попросила ВС РФ ликвидировать "Международный Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом). Судебное заседание назначено на 25 ноября. В ситуацию намерена вмешаться Комиссия по политическим правам СПЧ.

- Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве за наезд на полицейского. По данным источника, родственник спортсмена и еще один житель Дагестана сбили сотрудника полиции в Каспийске.

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