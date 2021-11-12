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Путин призвал ускорить взаимное признание сертификатов о прививках

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить процедуры оценки качества и безопасности вакцин от коронавируса, это способствовало бы взаимному признанию сертификатов о вакцинации, считает президент Владимир Путин.

Он сказал это на саммите форума "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества" (АТЭС).

"При нашем общем содействии ВОЗ могла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации населения, поскольку доступ к вакцинам пока, к сожалению, как тоже это уже отмечали, не могут получить многие нуждающиеся в них страны", - он.

Президент считает, что это стало следствием в том числе недобросовестной конкуренции, протекционизма и неготовности ряда государств к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов. По его мнению, "ВОЗ могла бы ускорить процедуры преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности".

Путин отметил, что деятельность ВОЗ заслуживает всяческой поддержки, а шаги, которые ущемляют прерогативу ВОЗ, недопустимы.

Он напомнил, что на недавнем саммите "Группы двадцати" Россия предложила партнерам в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцин и сертификатов.

"Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность", - сказал президент.

Он также призвал страны АТЭС укрепить свои системы здравоохранения, улучшить их ресурсное, технологичное обеспечение и наращивать международное сотрудничество в медицинской и фармацевтической сферах с учетом вероятного появления новых, более опасных штаммов коронавируса

Хроника 09 января 2020 года – 12 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Владимир Путин АТЭС

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