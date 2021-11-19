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Что случилось этой ночью: пятница, 19 ноября

Арест приморского депутата Самсонова, уголовное дело после задержания петербургской школьницы и возможный бойкот США Олимпиады в Пекине

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Суд во Владивостоке арестовал депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова, задержанного по подозрению в педофилии. Защита намерена обжаловать арест. По словам адвоката, Самсонов продолжает голодовку и требует независимого исследования на полиграфе.

- СКР по Петербургу возбудил уголовное дело после видео с задержанием школьницы. Уголовное производство в связи с "возможно противоправными" действиями сотрудников полиции в отношении 14-летней девочки начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

- Джо Байден заявил, что США рассматривают возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине в качестве одного из возможных вариантов действий Вашингтона. По данным СМИ, президент США обеспокоен "по поводу действий КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также относительно прав человека в целом".

- На повышение МРОТ и прожиточного минимума в 2022 году из бюджета направят 30 млрд рублей, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. По его словам, благодаря этому решению возрастут выплаты для 16 млн граждан.

- В Белом доме не исключили в будущем контактов Джо Байдена с Владимиром Путиным. По словам представителя Белого дома Джен Псаки, у президентов РФ и США есть договоренность поддерживать связь.

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