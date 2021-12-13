СК попросил суд запретить депутату Рашкину определенные действия

Ему хотят запретить охотиться, выходить из дома по ночам и пользоваться связью и интернетом

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Следствие попросило Басманный суд Москвы оставить депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на свободе под запрет определенных действий, сообщили в пресс-службе суда. Политик стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте на лося.

Ходатайство о мере пресечения уже поступило в суд и зарегистрировано. Суд рассмотрит его 13 декабря.

"Следствие ходатайствует о следующих запретах в отношении Рашкина: посещать охотничьи угодья, отправлять и получить корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23:00 до 07:00", - сообщили в Басманном суде.

Политику предъявили официальное обвинение, вину он не признал, сообщил "Интерфаксу" его адвокат.

В ночь на 29 октября Рашкина задержали в Лысогорском районе Саратовской области в лесу. При нем была машина с разделанной тушей лося. Поздне в лесу было найдено ружье и охотничий билет коммуниста. По факту было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (п. "а" ч. 1 ст. 258 УК), поскольку депутат со спутниками не получил разрешения на отстрел лося. Дело у полиции забрал Следственный комитет.

Рашкин сначала заявил, что нашел уже убитое животное и собирался отвезти тушу в полицию. Затем он признался, что застрелил лося, но был уверен в законности охоты.

25 ноября Госдума по представлению Генпрокуратуры дала согласие на снятие с Рашкина депутатской неприкосновенности. Если дело дойдет до суда, генпрокурор Игорь Краснов еще раз обратится в Думу для лишения Рашкина мандата. 2 декабря СК сообщил, что Рашкин стал подозреваемым по уголовному делу о незаконной охоте.