Что произошло за день: пятница, 10 декабря

Крушение вертолета на Алтае, иск Пригожина к британскому журналисту, признание вины "казанским стрелком" и суд об экстрадиции Ассанжа в США

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пропавший вертолет Robinson R-66 найден разрушенным на Алтае. Вскоре после вылета из Новокузнецка с ним пропала связь, сработал аварийный маяк. На его борту находился только пилот, он летел за туристами. Обломки вертолета нашли вблизи Каракольских озер на Алтае, пилот погиб. По факту его гибели возбуждено уголовное дело.

- Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров и еще один человек погибли в ДТП. Вечером 9 декабря на 65-м км трассы М5 "Урал" произошло столкновение грузового автомобиля "Рено" и легкового автомобиля "Тойота". По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокационным инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе. ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону пролива и требования изменить курс не выполняет. Инцидент совпал по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

- Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 268,5 млн человек. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались более 5,2 млн человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

- Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 30 873 случая. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ за неделю вырос с 53,7% до 55,7%.

- Британский суд разрешил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США. Там против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит до 175 лет тюрьмы. Международная федерация журналистов осудила это решение.

- Обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии полностью признал вину. Ильназу Галявиеву предъявлено окончательное обвинение в убийстве двух и более лиц, изготовлении взрывчатых веществ и взрывного устройства.

- Бизнесмен Евгений Пригожин подал в Высокий суд Англии иск к основателю ресурса Bellingcat (признан российскими властями СМИ-иноагентом). Он обвинил Элиота Хиггинса в клевете: тот писал в своем твиттере об ответственности Пригожина за операции "группы Вагнера" в Африке и на Ближнем Востоке.

- Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл 11-ю партию матча за мировую шахматную корону у россиянина Яна Непомнящего и обеспечил себе итоговую победу. Таким образом, 31-летний Карлсен защитил титул чемпиона мира.

- Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в своей нобелевской речи сравнил ситуацию с правозащитниками и журналистами, покидающими Россию, с "философским пароходом". Полученную им Нобелевскую премию мира он назвал "премией всей настоящей журналистике" и посвятил ее своим коллегам.