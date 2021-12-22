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Кремль приветствовал подтверждение Западом готовности обсуждать гарантии безопасности

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В России приветствуют подтверждение Западом готовности к переговорам по гарантиям безопасности для России, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен недавно заявил, что среди предложений России по гарантиям безопасности есть явно неприемлемые и есть те, которые можно обсудить. Пескова на брифинге спросили, готова ли российская сторона корректировать свои предложения и идти на уступки в рамках переговоров.

"Сам факт, что подтверждается готовность - это уже хорошо. Сейчас очень важно, чтобы со стороны наших визави также были четко сформулированы все основные посылы. Чтобы переговоры не превращались в процесс ради процесса, все-таки чтобы они были нацелены на конкретный результат и чтобы они не были растянуты по времени", - ответил Песков.

"Есть принципиальные моменты, связанные с процессами, которые угрожают безопасности России. Но в любом случае мы заинтересованы в переговорах. Мы хотим эти переговоры. И, конечно, переговоры - для того, чтобы обсуждать позиции друг друга. Наши предложения конкретно и предельно четко сформулированы, переданы Вашингтону и другим европейским столицам. Мы хотели бы надеяться, что на предстоящие переговоры, что уже позитивно, наши партнёры прибудут тоже с четко сформулированными позициями", - сказал пресс-секретарь президента.

Отвечать, от каких требований Москва не откажется при каких условиях, он не стал и предложил дождаться начала переговоров.

По его словам, важно, чтобы предстоящие переговоры были нацелены на конкретный результат, не были растянуты по времени и "не превратились в процесс ради процесса, (...) марафон".

"Нет смысла называть четкие какие-то сроки. Совершенно очевидным становится факт затягивания переговоров или факт нацеленности переговоров на конкретный результат", - добавил он, отметив, что "у специалистов есть свое понимание этого".

На вопрос, что подразумевается под "военно-техническим ответом на действия", которые могут угрожать России, о которых 21 декабря говорил Путин на коллегии Минобороны, его пресс-секретарь ответил: "Это целый набор мер по обеспечению безопасности РФ и взаимосдерживающего паритета".

Он отказался уточнять, входит ли в этот набор размещение более серьёзных ракет на границах с западными странами.

"Более специфичную информацию я бы не хотел вам сейчас предоставлять", - сказал Песков.

Глава МИД Сергей Лавров 22 сказал, что переговоры с НАТО и США о гарантиях безопасности начнутся в январе.

Дмитрий Песков США НАТО Владимир Путин Европа МИД

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