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Песков подтвердил обсуждение транзита белорусских удобрений через порты РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия обсуждают возможность переориентировки транзита белорусских калийных удобрений из литовского порта Клайпеды в российские порты, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

"Вопрос этот на повестке дня, он обсуждается, но, если я не ошибаюсь, пока переориентировка этих потоков еще не началась. Но он на повестке дня", - сказал он на брифинге и переадресовал дальнейшие вопросы Министерству экономического развития.

Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) 1 февраля расторгли договор с "Беларуськалием" о перевозке грузов компании и заявили, что не удовлетворят просьбы других заказчиков о транспортировке грузов "Беларуськалия", пока не получит заключение правительственной комиссии. Решение литовской стороны связаны с санкциями Евросоюза против Минска.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 1 февраля подтвердил, что Литва перестала принимать белорусские поезда с калийными удобрениями, которые следуют в порт Клайпеды. По его словам, тогда поставки хлоркалия будут переориентированы на российские порты, Минск давно готовился к этой ситуации. Президент Александр Лукашенко в январе грозил Литве ответными мерами на блокировку транзита грузов через литовские порты.

В последние годы через Клайпедский порт на суда погружалось около 10-11 млн тонн удобрений "Беларуськалия" в год.

Литва Клайпеда LTG Евросоюз Беларуськалий Дмитрий Песков Белоруссия

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