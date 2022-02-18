Лагерь "Звезда" в Ростовской области принял первых беженцев с Донбасса

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Около 700 человек ожидается в лагере "Звезда" в Неклиновском районе Ростовской области, куда начали прибывать первые беженцы с Донбасса, сообщил "Интерфаксу" представитель лагеря.

"Прибыло около 80 человек, всего планируется прибытие около 700 человек", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в пункте временного размещения достаточно продуктов питания и предметов первой необходимости, все завезли в экстренном порядке, лагерь готов к приему беженцев.

Ранее в пятницу глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил, что из непризнанной республики в Ростовскую область России эвакуируют женщин, пожилых людей и детей из-за роста напряженности в регионе.

Позже глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник также призвал население покинуть территорию Донбасса.

Накануне все стороны вооруженного конфликта в Донбассе сообщили об обострении ситуации на линии разграничения. Кратно увеличилось число обстрелов. Есть пострадавшие.