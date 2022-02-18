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В МИД РФ назвали ситуацию в Донбассе "натуральным геноцидом"

В МИД РФ назвали ситуацию в Донбассе "натуральным геноцидом"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Происходящее в Донбассе является геноцидом жителей этого региона, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"А теперь западные партнеры позволяют себе усомниться, как (пресс-секретарь Белого дома Джен - ИФ) Псаки, и, к сожалению, многие другие, даже главы государств, в том, что ситуация там не является той, о которой мы говорим: что там нет массовых захоронений, или это может быть фейком, что там ситуация не похожа на геноцид. Нет, она не похожа, действительно, на геноцид, она и есть геноцид. Натуральный", - сказала Захарова в эфире телеканала НТВ.

"Может быть не в таких, и слава богу, количественных параметрах, как, например, в Африке, но, простите, разве мы количественными параметрами должны оперировать, если семь лет гибнут дети, женщины, гражданское население? Когда люди не знают, что такое мирная жизнь вообще, когда для них звук падающего снаряда является чем-то абсолютно нормальным?" - добавила Захарова.

В последние дни в Донбассе наблюдается обострение вооруженного конфликта, Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в обстрелах. В пятницу в Донецке и Луганске заявили об эвакуации в Россию женщин и детей якобы из-за готовящегося наступления украинских военных в Донбассе. Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.

Россия Украина Донбасс МИД РФ Мария Захарова

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