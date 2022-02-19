Первый поезд с беженцами из Донбасса прибудет в Ростовскую область утром

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Ростовская область примет первый железнодорожный состав с эвакуированными жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) утром в субботу, сообщил заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) по территориальному управлению Андрей Тарасенко.

"У нас есть информация - в 9:20 прибывает первый состав, и прибытие каждого состава - до 19:50", - сказал Тарасенко на совещании в Ростове-на-Дону в субботу.

Всего, по его словам, в течение суток в Ростовскую область по Донецкой железной дороге прибудет 10 составов, в каждом из которых по 10 вагонов.

"Пограничный пункт перехода - станция Успенская. Соответственно, люди будут выгружаться, составы пойдут за другими людьми. Речь идет о том, что необходимо пересаживать на автобусы людей и перемещать их в пункты пропуска. А железная дорога готова к приему этих составов, уже отрабатываем с нашими соседями", - уточнил Тарасенко.

На железнодорожной станции развернут оперативный штаб, туда прибыл один из руководителей Донецкой железной дороги.

В последние дни в Донбассе значительно участились обстрелы. В пятницу непризнанные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации в Россию пожилых людей, женщин и детей из-за готовящегося наступления украинских военных в Донбассе. Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.