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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:38

Два взрыва прогремели в Белгородской области

Два взрыва прогремели в Белгородской области
Архивное фото
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в ночь на понедельник в своем телеграм-канале о двух взрывах.

"30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Гладков отметил, что очевидцы публикуют в соцсетях видео со вспышками в небе, и пообещал уточнить информацию об инциденте утром.

Обстрелы в Белгородской области

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля не раз подвергались обстрелам. Власти заявляли, что при обстрелах повреждено порядка 180 жилых домов.

1 апреля в результате авиаудара украинских военных произошел пожар на нефтебазе в Белгороде.

12 апреля в Шебекинском районе, граничащем с Харьковской областью Украины, были повреждены железнодорожные пути.

14 апреля при обстреле получил осколочное ранение житель села Журавлевка. В Журавлевке и Нехотеевке администрация Белгородского района ввела режим ЧС.

19 апреля при обстреле ВСУ села Головчино Грайворонского городского округа были нарушены газо- и электроснабжение. В результате обстрела пострадали трое местных жителей.

24 апреля прилетевший с территории Украины снаряд разорвался в поле возле села Отрадное.

25 апреля в результате обстрела со стороны Украины села Нехотеевка были повреждены четыре жилые постройки и один автомобиль.

Украина Белгородская область Вячеслав Гладков
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