Два взрыва прогремели в Белгородской области
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в ночь на понедельник в своем телеграм-канале о двух взрывах.
"30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Гладков отметил, что очевидцы публикуют в соцсетях видео со вспышками в небе, и пообещал уточнить информацию об инциденте утром.
Обстрелы в Белгородской области
Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля не раз подвергались обстрелам. Власти заявляли, что при обстрелах повреждено порядка 180 жилых домов.
1 апреля в результате авиаудара украинских военных произошел пожар на нефтебазе в Белгороде.
12 апреля в Шебекинском районе, граничащем с Харьковской областью Украины, были повреждены железнодорожные пути.
14 апреля при обстреле получил осколочное ранение житель села Журавлевка. В Журавлевке и Нехотеевке администрация Белгородского района ввела режим ЧС.
19 апреля при обстреле ВСУ села Головчино Грайворонского городского округа были нарушены газо- и электроснабжение. В результате обстрела пострадали трое местных жителей.
24 апреля прилетевший с территории Украины снаряд разорвался в поле возле села Отрадное.
25 апреля в результате обстрела со стороны Украины села Нехотеевка были повреждены четыре жилые постройки и один автомобиль.