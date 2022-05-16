В ОДКБ встревожены запретами символики, ассоциирующейся с Победой

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Попытки ряда стран запретить законодательно символику, которая ассоциируется с Победой над нацизмом, вызывает серьезную озабоченность у стран-членов Организации договора о коллективной безопасности, говорится в совместном заявлении по итогам саммита в Москве.

Они также решительно осудили любые попытки фальсификации исторических событий.

"Факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, установленные в Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза", - подчеркивается в заявлении.

На саммите президент России Владимир Путин призвал лидеров стран ОДКБ вместе противодействовать обелению нацистов, их пособников и современных последователей, а также защищать память о Победе в Великой Отечественной войне.

"Это исключительно важно именно сейчас, когда в ряде стран Европы варварски сносятся памятники героям - освободителям, запрещают возлагать цветы к мемориалам, цинично пытаются переписывать историю, восхваляя убийц и предателей, оскорбляя их жертв, перечеркивая подвиги тех, кто выстрадал победу и победил", - сказал он.