Что произошло за день: пятница, 3 июня

Утверждение шестого пакета санкций ЕС против РФ, уход Воложа с поста CEO "Яндекса" и пожар в бизнес-центре на западе Москвы

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В ЕС утвердили шестой пакет санкций в отношении России. Поэтапный отказ от сырой нефти из РФ для стран Евросоюза займет около полугода, от нефтепродуктов - до восьми месяцев. Под санкции ЕС подпали еще свыше 18 организаций и 60 физлиц из РФ, в том числе члены семей высших должностных лиц. Также они коснулись "УАЗа", "КАМАЗа" и Национального расчетного депозитария, а также ряда телеканалов ВГТРК.

- Аркадий Волож ушел с поста CEO "Яндекса". Он вышел из совета директоров компании, покинул руководящие должности в "дочерних" международных компаниях "Яндекса". Он также не будет принимать решения по голосованию акциями компании, которые находятся в его семейном трасте. Волож пошел на такие меры после попадания под санкции ЕС. На этих новостях упали акции компании.

- В бизнес-центре на западе Москвы произошел пожар. Он начался на первом этаже БЦ "Гранд Сетунь Плаза" на улице Горбунова 2/3. Огонь быстро перекинулся по утеплителю еще на четыре этажа. Пожару был присвоен пятый, самый высокий ранг сложности. Среди основных версий возгорания рассматривалось короткое замыкание. Более 120 человек были спасены из горящего бизнес-центра, среди пострадавших - начальник Главного управления МЧС РФ по Москве. Через несколько часов пожар удалось ликвидировать.

- Россия закрыла въезд для 41 гражданина Канады. Более 40 канадских граждан были внесены в российский "стоп-лист". В МИД РФ пояснили, что это ответная мера на введение Оттавой 8 мая аналогичных ограничений в отношении руководства Минобороны РФ, российских военачальников и бизнесменов.

- Суд в Коломбо запретил самолету "Аэрофлота" покидать Шри-Ланку. Решение суда принято по жалобе ирландской компании Celestial Aviation Trading Limited, которая аффилирована с лизингодателем GECAS. Задержанный самолет в конце апреля получил российскую регистрацию, а до этого был зарегистрирован на Бермудских островах. Россия попросила Шри-Ланку разрешить вылет арестованному самолету "Аэрофлота". После инцидента авиаперевозчик закрыл продажу билетов на это направление.

- Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. Пограничники Таджикистана незаконно пересекли границу, прошли на киргизскую территорию и открыли огонь по киргизским военнослужащим. Один из них был ранен. Киргизия пожаловалась на переброску Таджикистаном тяжелой техники к границе. Позже стороны договорились об отводе сил от границы.

- ООО "Макдоналдс" сменило название на "Система ПБО". Об этом свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". О том, что компания планирует сменить название, ранее сообщила ФАС, которая одобрила ходатайство ООО "Клуб-Отель" Александра Говора о приобретении российского бизнеса McDonald's.