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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Правозащитники сообщили о скорой выдаче Минску Яны Пинчук, задержанной в Петербурге

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Гражданку Белоруссии Яну Пинчук депортируют из России, несмотря на протест Комитета по правам человека ООН, сообщил белорусский правозащитный центр "Весна".

Там уточнили, что адвокаты Пинчук пытались обжаловать решение Санкт-Петербургского городского суда, который подтвердил постановление российской Генпрокуратуры о ее экстрадиции в Белоруссию. 21 июля Второй апелляционный суд общей юрисдикции Петербурга вынес окончательное решение о ее депортации.

Ранее Комитет по правам человека ООН обратился в российское правительство с просьбой отказаться от экстрадиции гражданки Белоруссии Яны Пинчук, обвиняемой на родине по статьям об экстремизме. Комитет нашел обоснованными "риски непоправимого вреда в случае экстрадиции" и просил Москву воздержаться от выдачи Пинчук, чтобы предоставить ей доступ к внутренним процедурам предоставления убежища.

Следственный комитет Белоруссии 5 мая 2021 года объявил Пинчук в розыск, а в сентябре она была заочно арестована. В ноябре 2021 года ее задержали в Петербурге и арестовали.

Пинчук вменяют ч.3 ст.130 УК Белоруссии (разжигание социальной вражды или розни), ч.3 ст.361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности), ч.1 и ч.2 ст.361.1 УК Белоруссии (создание экстремистского формирования).

По версии СК Белоруссии, Пинчук с 23 сентября 2020 года по 7 декабря 2020 года являясь администратором телеграм-канала "Витебск 97%" (внесен в Белоруссии в список экстремистских), опубликовала посты с негативной оценкой сотрудников правоохранительных органов, органов госвласти и "иных групп лиц, объединенных по иным социальным признакам", в которых предлагались "действия, направленные на причинение вреда сотрудникам милиции". Также она размещала в этом канале "текстовые сообщения, относящиеся к экстремистским материалам".

Вину она не признает.

В марте российская Генпрокуратура решила выдать Пинчук по запросу правоохранительных органов страны, 1 июня Санкт-Петербургский городской суд признал это решение законным.

Белоруссия Яна Пинчук Весна Петербург Генпрокуратура Витебск
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